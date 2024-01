Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 30.01.2024 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn: Fahrzeuge durch Tritte beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Eine unbekannte Person beschädigte am Sonntag in der Heilbronner Pfühlstraße mehrere geparkte Autos. Die Person ließ ihrer Aggression zwischen Mitternacht und 11 Uhr am Vormittag freien Lauf, indem sie an sechs Fahrzeugen gegen die Karosserien und Außenspiegel trat. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 8.000 Euro. Zeugen, die im Tatzeitraum rund um die Pfühlstraße verdächtige Beobachtungen machen konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

Heilbronn: Teurer Unfall auf Parkplatz

Beim Zusammenstoß auf dem Parkplatz eines Elektronikhändlers in der Heilbronner Edisonstraße entstanden am Montagvormittag Schäden in Höhe von rund 35.000 Euro. Ein 57-Jähriger fuhr mit seinem Audi um kurz nach 11 Uhr auf dem Parkplatzgelände und übersah dabei wohl den vorfahrtsberechtigten BMW einer 61-Jährigen. Die Fahrzeuge stießen zusammen, wodurch am Audi die rechte Front und am BMW die gesamte linke Fahrzeugseite deformiert wurde. Glücklicherweise blieben alle am Unfall beteiligten Personen unverletzt.

Heilbronn: Seniorin ausgeraubt

Nachdem ein bisher Unbekannter am Montagmorgen in die Wohnung einer Seniorin in der Heilbronner Austraße eindrang und die Frau ausraubte, sucht die Polizei nach Zeugen. Der Mann drang auf unbekannte Weise in den Komplex der Seniorenresidenz und verschaffte sich Zugang zur Wohnung der 88-Jährigen. Diese bemerkte gegen 6.30 Uhr Geräusche aus ihrem Wohnzimmer, wo sie auf den Eindringling traf. Der Mann stieß die Frau nach hinten, wodurch sie zu Fall kam und sich leichte Verletzungen zuzog. Dann forderte der Unbekannte Bargeld von der Seniorin. Nachdem diese ihm einige Scheine übergeben hatte, verließ der Einbrecher fluchtartig die Wohnung. Der Täter wird als etwa 40 Jahre alt, etwa 1,85 Meter groß und mit schlanker Statur beschrieben. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 74790 entgegen.

Eppingen: VW in Flammen

In Eppingen wurde am Montagmorgen ein größerer Feuerwehreinsatz von einem brennenden Fahrzeug ausgelöst. Der Besitzer war mit seinem VW um kurz vor 7 Uhr in Richtung des Eppinger Bahnhofs unterwegs, als er Rauch und Brandgeruch in seinem Wagen bemerkte. Nachdem er den VW geparkt hatte öffnete er den Motorraum, von wo ihm bereits Flammen entgegenschlugen. Das Auto geriet in Vollbrand und wurde schließlich von der Feuerwehr, die mit vier Fahrzeugen und über 20 Einsatzkräften zum Brandort gekommen war, gelöscht. Der VW brannte komplett aus und auch ein nebenstehendes Fahrzeug wurde durch die Hitze in Mitleidenschaft gezogen. Ersten Schätzungen nach beläuft sich der Sachschaden auf etwa 10.000 Euro.

Eppingen: Kollision mit Verkehrsschild

Eine Autofahrerin wurde am Montagmorgen bei Eppingen verletzt, nachdem sie mit ihrem Mercedes gegen ein Verkehrsschild prallte. Die 23-Jährige war gegen 7.15 Uhr auf der Kreisstraße 2052 von Kirchardt in Richtung Gemmingen unterwegs, als sie vermutlich aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Linkskurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor und von der Straße abkam. Der Mercedes schleuderte gegen einen Leitpfosten und ein Verkehrsschild, welches durch die Wucht des Aufpralls mitsamt des Fundaments aus dem Boden gerissen wurde. Rettungskräfte kümmerten sich um die leichten Verletzungen der Frau. Am Wagen entstanden nach ersten Schätzungen Schäden in Höhe von rund 5.000 Euro. Wie hoch die Schäden an den Verkehrseinrichtungen ausfallen ist noch unklar. Der Mercedes musste abgeschleppt werden.

Heilbronn-Neckargartach: Zeugen nach Einbruch in Wohnhaus gesucht

Am Montagabend drangen Unbekannte in ein Wohnhaus in Heilbronn-Neckargartach ein. Der oder die Täter verschafften sich wohl um kurz nach 18 Uhr über ein Fenster an der Gebäuderückseite Zugang zu dem Reihenendhaus in der Breslauer Straße. Vermutlich wurden sie von einer heimkehrenden Bewohnerin gegen 18.30 Uhr gestört und verließen daraufhin das Gebäude ohne Diebesgut. Zeugen, denen am Montagabend rund um die Breslauer Straße verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, oder die sonstige verdächtige Wahrnehmungen machen konnten, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise nimmt das Polizeirevier Böckingen unter der Telefonnummer 07131 204060 entgegen.

