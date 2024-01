Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 30.01.2024 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Niederstetten: Mann randaliert in Linienbus Ein 24-jähriger Mann randalierte am Montagabend in einem Linienbus, welcher von Schrozberg nach Lauda fuhr. Des Weiteren schlug er einen Fahrgast mehrmals und beleidigte die Busfahrerin. Gegen 21.40 Uhr fing der Mann an, die im Bus befindlichen Mülleimer umzuschmeißen, weshalb die 48-jährige Busfahrerin am Bahnhof Niederstetten auf ihn zuging und ihn aufforderte, dies zu unterlassen. Nachdem der 24-Jährige dann anfing die Frau zu beleidigen, bat sie ihn, den Bus zu verlassen. Der Aufforderung kam der Mann jedoch nicht nach und setzte stattdessen seine wüsten Beleidigungen fort. Als nun der 36-jährige Ehemann der Frau hinzukam und den 24-jährigen Tunesier nochmals bat, den Bus zu verlassen, packte dieser dessen Kopf und zog ihn mehrmals gegen sein Knie. Des Weiteren schlug er ihm mit der Faust in das Gesicht. Der 36-Jährige wurde hierdurch leicht verletzt. Nachdem der Täter im Anschluss die Örtlichkeit zunächst verlassen hatte, kam er gegen 22.20 Uhr zurück, als die Polizei bereits eingetroffen war. Der Mann muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen. Des Weiteren wurde ihm vom Busunternehmen ein Hausverbot erteilt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07931 54990 beim Polizeirevier Bad Mergentheim zu melden.

Tauberbischofsheim: Bäume und Sträucher auf Schulgelände beschädigt - Zeugen gesucht Nachdem zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen auf einem Schulgelände in Tauberbischofsheim mehrere Sträucher und Bäume beschädigt wurde, sucht die Polizei Zeugen, die Angaben zu den bislang unbekannten Tätern machen können. Gegen 9 Uhr am Montagmorgen wurde durch den Hausmeister der Schule in der Pestalozzieallee festgestellt, dass insgesamt drei Sträucher und zwei Bäume in der Mitte des Areals zum Teil vollständig zusammengesägt wurden. Der Schaden wird auf 1.500 Euro geschätzt. Hinweise gehen unter der Telefonnummer 09341 810 an das Polizeirevier Tauberbischofsheim.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell