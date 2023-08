Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Darmstadt - Von Unfallstelle geflüchtet/Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

Darmstadt: Am Freitag (25.08.) gegen 14:45 Uhr ereignete sich im Kreuzungsbereich Bleichstraße Ecke Kasinostraße ein Verkehrsunfall. Ein bislang noch unbekannter Rollerfahrer beschädigte den roten Ford Focus einer 24-jährigen aus Neckarsteinach, als sie an der roten Ampel wartete. Anschließend flüchtete der Fahrer mit einem bläulich-violetten Roller von der Unfallstelle. Auffällig sind zudem die farbigen Glitzer-Akzente am Roller.

Zeugen des Unfalls werden gebeten sich mit dem 2. Polizeirevier in Darmstadt, unter der Telefonnummer 06151-969-41210, in Verbindung zu setzen.

Berichterstatter: PK-A Karpenstein / DGL: Müller,M. PHK

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell