POL-DADI: L3095 Eppertshausen/Münster: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Fahrradfahrer

L3095 Eppertshausen/Münster (ots)

Am Abend des 25.08.2023 kam es gegen 22:00 auf der L3095 von Eppertshausen in Fahrtrichtung Münster zu einem Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person. Dabei war ein 27-jähriger Pkw-Fahrer aus Münster mit einem 25-jährigen Fahrradfahrer aus Seeheim-Jugenheim zusammengestoßen. Ersten Erkenntnissen nach übersah der Pkw-Fahrer den Fahrradfahrer und fuhr diesem auf. Der Fahrradfahrer wurde hierbei schwer verletzt und durch verständigte Rettungskräfte in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Für die Unfallaufnahme wurde durch die Staatsanwaltschaft Darmstadt ein Sachverständiger hinzugezogen. Im Einsatz waren neben des Rettungsdienstes noch ein Notarzt sowie die Feuerwehr Eppertshausen eingesetzt. Während der Unfallaufnahme wurde die L3095 voll gesperrt. Die Vollsperrung dauerte zum Zeitpunkt der Pressemeldung noch an.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang werden durch die Polizeistation Dieburg geführt.

