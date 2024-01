Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 31.01.2024 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn-Böckingen: Randalierer in Tankstelle

Am frühen Mittwochmorgen randalierte ein Mann in einer Tankstelle in Heilbronn-Böckingen. Der 32-Jährige betrat gegen 1.45 Uhr den Verkaufsraum des Gebäudes in der Wilhelm-Leuschner-Straße, schrie herum und entnahm diverse Waren aus den Regalen. Anschließend verließ er die Tankstelle ohne zu bezahlen. Dies bemerkte eine Verkäuferin und rannte dem Täter hinterher. Vor dem Verkaufsraum gelang es der Frau den 32-Jährigen am Arm festzuhalten. Um sich aus dem Griff zu befreien, schlug dieser daraufhin nach der Angestellten, weshalb die Frau ihn loslassen musste. Ein zweiter Mitarbeiter kam hinzu und konnte den Randalierer bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Die Beamten nahmen den stark alkoholisierten 32-Jährigen vorläufig fest.

Bad Rappenau: Kleinbus beschädigt - Zeugen gesucht

Die Polizei sucht Zeugen, nachdem eine unbekannte Person in der Nacht von Montag auf Dienstag in Bad Rappenau mehrere Scheiben eines Kleinbusses einschlug. Die 50-jährige Besitzerin des Ford Transits hatte diesen am Montagabend gegen 21 Uhr in der Schubertstraße ordnungsgemäß abgestellt. Als sie am nächsten Morgen, gegen 6.30 Uhr, zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie fest, dass die beiden hinteren linken Seitenscheiben zersplittert waren. Die Höhe des Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Angaben zum Täter oder der Täterin machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07262 60950 an das Polizeirevier Eppingen.

Nordheim-Nordhausen: Container aufgebrochen - Wer hat etwas gesehen?

Unbekannte machten sich in der vergangenen Woche an mehreren Lagercontainern in Nordhausen zu schaffen. Zwischen Donnerstag und Dienstag hebelten der oder die Täter die Türen von drei in der Wiesenstraße abgestellten Containern auf und entwendeten mehrere Baugeräte und Werkzeuge im Wert von circa 3.000 Euro. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07133 2090 beim Polizeirevier Lauffen am Neckar zu melden.

Heilbronn: Unbekannte beschädigen 11 Autos - Zeugen gesucht

Unbekannte schlugen vergangene Woche in Heilbronn die Scheiben von insgesamt 11 Autos ein. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurden die in der Austraße, der Pestalozzistraße und der Rückertstraße geparkten Fahrzeuge Ziel der oder des Täters. An allen Pkws wurde entweder die dem Gehweg zugewandte Scheibe oder die Scheibe der Heckklappe eingeschlagen. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 74790 an das Polizeirevier Heilbronn.

Kirchhausen: Zeugen nach gefährlichem Überholmanöver gesucht

Nachdem ein unbekannter Fahrzeuglenker vergangene Woche zwischen Kirchhausen und den Böllinger Höfen einen Verkehrsunfall verursachte, sucht die Polizei Zeugen. Am Freitag, den 26. Januar, befuhr ein Lkw-Fahrer die Bundesstraße 39 von Kirchhausen in Richtung Böllinger Höfe, als ihm gegen 10.30 Uhr ein überholendes Fahrzeug auf seiner Fahrspur entgegenkam. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden musste der Mann mit seinem Lkw wenige hundert Meter vor der Abzweigung zu den Böllinger Höfen in den Grünstreifen ausweichen. Hierbei überführ er mit seinem Fahrzeug zwei Leitpfosten und beschädigte diese. Der unbekannte Fahrzeuglenker setzte seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der Lkw war nach dem Unfall noch fahrbereit, musste aber von einem Abschleppdienst aus dem Grünstreifen gezogen werden. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 204060 an das Polizeirevier Heilbronn-Böckingen.

Heilbronn: Ergänzung zur Sachbeschädigung am Landratsamt Heilbronn

Nachdem ein Unbekannter vergangene Woche mehrere Scheiben des Landratsamts Heilbronn einschlug (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/5700325) liegt nun eine Täterbeschreibung vor. Der Mann wird wie folgt beschrieben; - Circa 1,70 Meter groß - Trug einen schwarzen Kapuzenpullover mit weißen Querstreifen an den Ärmeln - Führte einen Rucksack mit sich Zeugen, die Angaben zu der Tat oder dem Täter machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

