Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 31.01.2024 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Schöntal-Oberkessach: LKW beschädigt Regenrinne und fährt davon Am Montag oder Dienstag wurde in Schöntal-Oberkessach die Dachrinne eines Wohnhauses von einem Lkw beschädigt. Zwischen 16 Uhr am Montagnachmittag und 14.30 Uhr am Dienstagmittag fuhr der unbekannte Lenker mit seinem Fahrzeug durch die Schneidersgasse und blieb dabei an der Regenrinne eines Gebäudes hängen. Dadurch entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Ob der unbekannte Fahrzeuglenker den Unfall bemerkte oder nicht ist unklar. Er verließ jedoch die Unfallstelle ohne den Schaden bei der Polizei oder dem Hausbesitzer zu melden. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Künzelsau unter der Telefonnummer 07940 9400 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell