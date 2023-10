Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Riegel vor! Sicher ist sicherer - Aktionstage der Polizei Hamm vom 27-29. Oktober

Hamm (ots)

Am Sonntag, 29. Oktober, dem "Tag des Einbruchschutzes", findet die landesweite Kampagne "Riegel vor! Sicher ist sicherer" der Polizei NRW statt.

Auch die Polizei Hamm beteiligt sich an dem Aktionstag:

Langsam aber sicher kehrt die dunkle Jahreszeit zurück und die Erfahrung der Polizei in Hamm zeigt: Mit Beginn der früheinkehrenden Dunkelheit steigt auch die Zahl der Wohnungseinbrüche. Gerade mit Beginn der dunklen Jahreszeit ist es daher besonders wichtig, Einbrechern den Riegel vorzuschieben.

Bis einschließlich August gab es 2022 im Hammer Stadtgebiet 141 Wohnungseinbruchsdiebstähle. Im Jahr 2023 waren es im gleichen Zeitraum bisher 175 - sowohl im Jahr 2022 als auch im Jahr 2023 blieb es bei knapp der Hälfte der Taten bei einem Versuch. Unter anderem auch weil Einbrecher an gut gesicherten Türen und Fenstern scheiterten, oder von aufmerksamen Nachbarn und Anwohnern entdeckt wurden.

Häuser und Wohnung durch moderne Technik zu sichern lohnt sich. Doch welche Möglichkeiten gibt es, sich zu schützen?

Das Kommissariat für Kriminalprävention und Opferschutz bietet im Rahmen der landesweiten Kampagne und der Veranstaltung "Hamms Bunter Herbst" eine kostenlose Einbruchschutz-Beratung an. Darüber hinaus ist es natürlich auch möglich, jederzeit Fragen einfach per E-Mail an prävention.hamm@polizei.nrw.de zu senden.

Unsere Spezialisten der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle finden Sie zwischen Freitag, 27. Oktober, und Sonntag, 29. Oktober, mit einem Infostand auf dem Fischmarkt entlang des Willy-Brandt-Platzes. In der Zeit von 10 Uhr bis 17 Uhr, stehen sie am gesamten Wochenende allen interessierten Bürgerinnen und Bürgern für Fragen rund um das Thema Einbruchschutz zur Verfügung.

Unbekannte gehen auffällig durch die Siedlung, Autos mit auswärtigen Kennzeichen stehen am Straßenrand und kommen Ihnen verdächtig vor? Unser Appell an Sie: Rufen Sie bei Verdachtsmomenten die 110 an! Schützen Sie sich und machen Sie - gemeinsam mit der Polizei Hamm - Einbrechern das Leben schwer! (ds)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell