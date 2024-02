Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 01.02.2024 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Pfedelbach: Einbruch in Tiernahrungsgeschäft - Zeugen gesucht In der Nacht auf Donnerstag wurde in ein Tiernahrungsgeschäft in Pfedelbach eingebrochen. Der Täter oder die Täterin gelangte gegen 23 Uhr durch das gewaltsame Öffnen einer Seitentüre in das Gebäude in der Brunnenfeldstraße. Hier wurde im Anschluss der Verkaufsbereich, sowie ein Büro durchwühlt. Ob etwas entwendet wurde ist derzeit noch unklar. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07941 9300 an das Polizeirevier Öhringen.

