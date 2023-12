Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Einbruch in Hochparterrewohnung

Bergisch Gladbach (ots)

Am Donnerstag (07.12.) meldete sich der Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Straße Alter Traßweg bei der Polizei, nachdem er gegen 19:20 Uhr einen Einbruch in seine Hochparterrewohnung festgestellt hatte.

Zuvor hatte er die Wohnung gegen 12:00 Uhr in einem ordnungsgemäßen Zustand verlassen. Die Täter verschafften sich durch das Aufhebeln der Terrassentür Zugang zur Wohnung und durchsuchten mehrere Räume nach Wertgegenständen. Nach ersten Erkenntnissen ergaben sich bislang keine Hinweise auf mögliche Beute.

Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf und verständigte den Erkennungsdient, um eine Spurensicherung am Tatort durchzuführen. Zeugenhinweise zu diesem Einbruch nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (ch)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell