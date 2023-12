POL-RBK: Overath - Mehrere hundert Liter Dieselkraftstoff aus Lkw gestohlen

Bergisch Gladbach (ots) - Gestern Nachmittag (05.12.) ist die Polizei zu einem Mehrfamilienhaus in der Carl-Sonnenschein-Straße in Paffrath gerufen worden. Gegen 13:45 Uhr war aufgefallen, dass die Balkontür zu einer Erdgeschosswohnung aufgebrochen wurde, die am Vortag gegen 11:00 Uhr noch unversehrt war. In sämtlichen Zimmern waren offensichtlich Schränke und ...

