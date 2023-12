POL-RBK: Burscheid - Rücknahme Zeugenaufruf und Fahndung - Anhänger und Boot nicht entwendet

Bergisch Gladbach (ots) - Bei Verkehrskontrollen am gestrigen Dienstag (28.11.) hat die Polizei vier Verkehrsteilnehmer angehalten, welche in drei Fällen unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und in einem Fall unter Alkoholeinfluss standen. Gegen 08:15 Uhr kontrollierten Polizisten auf der Buchholzstraße einen 23-jährigen Skoda-Fahrer aus Leverkusen. Da er bei ...

