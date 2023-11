POL-RBK: Bergisch Gladbach - Zwei Pkw nach Einbruch in Wohnhaus gestohlen

Bergisch Gladbach (ots) - Am gestrigen Sonntag (26.11.) meldete der Bewohner eines Mehrfamilienhauses einen Einbruch in seine Erdgeschosswohnung in der Straße Am Eichenberg. Der Geschädigte verließ gegen 14:00 Uhr seine Wohnung. Als er gegen 18:00 Uhr zurückkehrte, bemerkte er einen fremden Mann in seinem ...

mehr