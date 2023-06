Hauptzollamt Rosenheim

HZA-RO: 24. Juni 2023: Tag der Ausbildung beim Hauptzollamt Rosenheim - Vorführungen und Mitmachspiele unter anderem mit der mobilen Gepäckröntgenanlage (Scan - Van)

Rosenheim, Traunstein, Weilheim,Freilassing, Wasserburg, Bad Tölz, Miesbach (ots)

Die Vorbereitungen laufen wieder einmal auf Hochtouren - kommenden Samstag, den 24.06.2023 von 10:00 bis 13:00 Uhr, findet zum zweiten Mal in diesem Jahr der Tag der Ausbildung beim Hauptzollamt Rosenheim (Münchener Str. 51, 83022 Rosenheim) statt. Alle, die sich für den Zoll interessieren und über eine Ausbildung beim Zoll nachdenken, sind herzlich willkommen. Gerne dürfen diese auch Angehörige begleiten, denn das ausgearbeitete Programm dürfte für jeden und jede etwas zu bieten haben. Insgesamt über 35 Vertreter und Vertreterinnen aus allen Sachgebieten des Hauptzollamts Rosenheim, vom Zollamt Reischenhart und vom Hauptzollamt München (Dienstort Flughafen München) geben am Samstag Einblick in ihre Arbeitsbereiche und stellen sich in themenbezogenen Stationen im Gebäude und im Freien verteilt, vor.

Einen zentralen Punkt stellt der Messestand der Ausbildung dar: Wer sich über den Ablauf der theoretischen und praktischen Ausbildung, die Bildungs- und Wissenschaftszentren und die Betreuung während der Ausbildung, Zwischenprüfung, Laufbahnprüfung etc. informieren möchte, ist hier genau richtig. Das Team der Ausbildungsbetreuung des Hauptzollamts beantwortet Fragen und bietet für Interessierte um 12:15 Uhr einen Vortrag zur Ausbildung beim Hauptzollamt Rosenheim im großen Besprechungsraum an.

Artenschutz und Markenpiraterie sind stets spannende Themen, so erwarten Sie teils kuriose Exponate, welche vom Zoll beschlagnahmt wurden.

Aufgrund der positiven Resonanz vom letzten Mal fordert das Sachgebiet G - Vollstreckung erneut auf, an einem Szenespiel teilzunehmen. Im Erdgeschoß werden wieder eigens Büroräume als "Wohnung eines Vollstreckungsschuldners" und als "Innendienst der Vollstreckungsstelle" inszeniert. Unter entsprechender Anleitung und Moderation besteht die Möglichkeit zur aktiven Teilnahme. Einen Rundumüberblick zu den Tätigkeiten das Sachgebietes G erhält man im Rahmen eines Vortrags um 11:45 Uhr.

Im 1. Obergeschoß bieten zwei Abfertigungsbeamtinnen des Zollamts Reischenhart einen Einblick in die Zollabfertigung. Sie laden zum Mitarbeiten an einer "Paketstraße" ein.

Um 10:30 Uhr gibt es im großen Besprechungsraum einen Vortrag aus dem Sachgebiet B - Zölle und Verbrauchsteuern. Im Anschluss können die Teilnehmer/innen ihr Wissen im Rahmen eines Verbrauchsteuer-Quiz testen (ab ca. 11:00 Uhr). Antworten und Informationen rund um die Verwaltung der Zölle und Verbrauchsteuern erteilen die Angehörigen des Sachgebietes B im Info-Raum im 3. Stock.

Insbesondere das Sachgebiet C, d.h. die Kontrolleinheit Verkehrswege (KEV), ist mit dem Thema Waffen und Waffenrecht konfrontiert. Im Freien unter Dach befindet sich hierzu ein entsprechender Informationsstand. Die im Sachgebiet C eingesetzte Zollhündin Dika wird im Rahmen von zwei Vorführungen (geplant um 10:00 Uhr sowie um 12:45 Uhr) die Zuschauer und Zuschauerinnen zum Staunen bringen. Dieses Mal haben sich zwei Beamte der KEV dazu eine mögliche Handlung aus ihrem Zollalltag überlegt. Begleitet und moderiert wird dies, wie zuletzt, durch einen Zollhundetrainer.

Am Streifenbus des Sachgebietes E informieren Zöllner und Zöllnerinnen der Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) über Ihre tägliche Arbeit als personalstärkstes Arbeitsgebiet des Hauptzollamts. Zur Veranschaulichung laden sie zu einem interaktiven Schwarzarbeiter-Fall am und im Streifenbus ein. Dass die Zollbeamten/innen gerade im waffentragenden Bereichen (Sachgebiete C und E) fit sein müssen, versteht sich von selbst. Einen Einblick, was im Dienstsport geübt wird und was mit waffenloser Selbstverteidigung möglich ist, werden die Dienstsporttrainer aus dem Sachgebiet E anhand verschiedener Vorführungen und Demonstrationen veranschaulichen.

Nicht fehlen darf das Sachgebiet F - Ahndung, das eng mit dem Sachgebiet E zusammenarbeitet. Dessen Info-Stand befindet sich im 2. Obergeschoß. Rede und Antwort zu den Aufgaben des Sachgebiets, zur Ahndung von Ordnungswidrigkeiten in Bußgeldverfahren, stehen zwei Zollbeamtinnen des Dienstortes Traunstein.

Erstmalig in diesem Jahr besuchen Zöllner/innen des Hauptzollamts München - Dienstort München Flughafen - das Hauptzollamt Rosenheim. Ein spannendes Mitmachspiel ist geplant: Werden die Zöllner/innen mithilfe des Scan-Vans (mobile Gepäckröntgenanlage) erkennen, was Ihnen so alles in die Reisekoffer oder -taschen geschmuggelt wird?

Voranmeldungen sind nicht erforderlich.

Ablauf des Tags der Ausbildung im Überblick:

10:00 Uhr: Begrüßung und Zollhundevorführung

10:30 Uhr: Vortrag SG B

11:00 Uhr: Quiz SG B

11:45 Uhr: Vortrag SG G

12:15 Uhr: Vortrag SG A Ausbildung

Zwischendurch: Vorführungen Eigensicherung, Interaktive Mitmach-Spiele SG E und C

12:45 Uhr: Verabschiedung und Hundevorführung

Zusatzinformation:

Die Bundeszollverwaltung bildet in einer zweijährigen Ausbildung zum "Mittleren nichttechnischen Zolldienst" aus. Das Duale Studium "Gehobener nichttechnischer Zolldienst" dauert drei Jahre (mit Bachelor-Abschluss).

Die Praktika werden dabei im Hauptzollamtsbezirk des Hauptzollamts, die theoretische Ausbildung an überregionalen Bildungszentren und das Duale Studium an der Hochschule des Bundes am Bildungs- und Wissenschaftszentrum (BWZ) in Münster (Nordrhein-Westfalen) absolviert.

Bewerbungsschluss für beide Laufbahnen ist jeweils der 15.10.2023 für den Einstellungstermin 01.09.2024.

Weitere Informationen zur Ausbildung in der Bundesfinanzverwaltung finden Sie unter www.zoll.de unter "Der Zoll", Beruf und Karriere und unter www.zoll-karriere.de.

