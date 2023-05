Hauptzollamt Rosenheim

HZA-RO: Prüfung in der Baubranche im Fokus - 62 Zollbeamte/innen des Hauptzollamts Rosenheim im Rahmen einer bundesweiten Schwerpunktaktion Einsatz -

Rosenheim, Traunstein, Weilheim, Freilassing, Bad Tölz (ots)

Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) des Hauptzollamts Rosenheim führte letzte Woche Dienstag im Rahmen eines bundesweiten Großeinsatzes gegen Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung Prüfungen in der Baubranche durch. An den Standorten Rosenheim, Traunstein und Weilheim befragten so 62 Zöllnerinnen und Zöllner insgesamt 322 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu ihren Beschäftigungsverhältnissen. Im Mittelpunkt der Schwerpunktaktion stand nicht nur, ob möglicherweise Sozialversicherungsbeiträge vorenthalten wurden, was der Fall bei Verdacht auf Schwarzlohnzahlungen oder auch auf Scheinselbständigkeit wäre. Insbesondere wurde auch geprüft, ob die Arbeitgeber/innen ihrer Verpflichtung zur Zahlung des für die jeweilige Branche einschlägigen Mindestlohns - beispielsweise Elektrohandwerk 13,40 EUR brutto pro Stunde oder Dachdeckerhandwerk je nach Lohngruppe aktuell ab 13,30 EUR brutto pro Stunde - nachkommen. Ebenfalls eine Rolle spielten die Aufdeckung illegalen Aufenthalts oder illegaler Beschäftigung, Scheinselbstständigkeit und sog. Leistungsbetrug auf dem Bau. Als Resultat ergaben sich in 14 Sachverhalten Anhaltspunkte, die nun umfangreiche Nachermittlungen nach sich ziehen. Unter anderem sind die vor Ort erhobenen Daten der Arbeitnehmer mit der Lohn- und Finanzbuchhaltung der Unternehmen abzugleichen, weitere Geschäftsunterlagen zu prüfen und erhobene Daten bei anderen Behörden sowie der Rentenversicherung abzuklären.

Zusatzinformation:

Die FKS führt ganzjährig regelmäßig Schwerpunktprüfungen in verschiedenen Branchen sowohl bundesweit als auch regional mit einem erhöhten Personaleinsatz durch, um den besonderen präventiven Charakter einer hohen Anzahl an Prüfungen zu erhalten. Dies ist ein wichtiges Instrument gegen Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung.

