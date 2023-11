Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 231120 - 2106 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Taschendieb geortet und festgenommen

Frankfurt (ots)

(be) Gestern (19.11.2023) kam es im Frankfurter Hauptbahnhof zu einem Taschendiebstahl zum Nachteil einer 32-jährigen Berlinerin. Diese ortete anschließend den Täter und sorgte so für seine Festnahme.

Die Geschädigte hielt sich gegen 13:30 Uhr im Frankfurter Hauptbahnhof auf und fuhr dort mit der Rolltreppe von der B-Ebene zu den Fernzügen. Nach derzeitigem Kenntnisstand näherte sich ihr dort der 29-jährige Dieb und stahl in einem günstigen Moment ihr Smartphone aus der rechten Jackentasche. Die 32-Jährige ortete sogleich das Smartphone und machte den Dieb mit ihrem Eigentum in der Hand am Kaisersack ausfindig. Sie nahm ihm das Handy wieder ab und alarmierte einen Stadtpolizisten, der sich in der Nähe befand. Dieser nahm den Dieb fest und übergab ihn an Polizeibeamte des 4. Reviers.

Der Dieb muss sich nun wegen Diebstahls verantworten. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen ihn die Beamten mangels Haftgründen von der Dienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell