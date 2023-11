Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 231120 - 2105 Frankfurt - Innenstadt: Fahrerflucht nach Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Frankfurt (ots)

(be) Am Sonntagmorgen (19.11.2023) kam es in der Innnenstadt zu einem schweren Verkehrsunfall. Es entstand ein erheblicher Sachschaden. Der Verursacher flüchtete von der Unfallstelle. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der flüchtige Fahrer gegen 07:10 Uhr mit seinem hochmotorisierten Audi RS Q8 die Neue Mainzer Straße in Richtung Junghofstraße. In einer Kurve kam er nach links von der regennassen Fahrbahn ab und prallte dort gegen eine Baustellenabsperrung. Als die Polizei eintraf, fand sie das Fahrzeug verlassen vor. Der Fahrer war geflüchtet.

An dem Pkw entstand Totalschaden, der auf etwa 150.000 EUR beziffert wird. Die Polizeibeamten stellten das Fahrzeug sicher. Die Ermittlungen zum Fahrer und dem genauen Unfallhergang dauern an.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen und zu dem Unfallfahrer machen können, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 069 755-10100 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell