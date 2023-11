POL-F: 231120 - 2104 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Zeuge hält Räuber fest

Frankfurt (ots) - (dr) Am frühen Sonntagmorgen (19.11.2023) kam es in der Großen Rittergasse zu einem Straßenraub, bei dem drei Täter die Geldbörse eines 25-Jährigen erbeuteten. Der Geschädigte hielt sich gegen 05:35 Uhr in Höhe der Großen Rittergasse 108 auf, als ihn plötzlich drei Männer attackierten. Während sie ihn schlugen und traten, entwendeten sie ihm seine Geldbörse mit persönlichen Dokumenten, ...

mehr