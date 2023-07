Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldkirch: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am 05.07.2023, zwischen 08:00 und 12:30 kam es auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Stahlfhofstraße in Waldkirch zu einer Verkehrsunfallflucht.

Offenbar beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beim Rangieren einen geparkten Pkw.

Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1500 Euro.

Das Polizeirevier Waldkirch (Tel. 07681-40740) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zu dem gesuchten silbernen Kombi, Van oder Kleinbus geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell