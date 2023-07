Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Tiengen: Geparktes Auto beschädigt - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Ein im Sulzerring geparkter Mercedes wurde in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 06./07.07.2023 von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Das Fahrzeug stand in Höhe des Tierfachgeschäftes und wurde an der kompletten Fahrerseite beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 5000 Euro. Der Tatzeitraum liegt zwischen 23.00 Uhr und 05.30 Uhr. Der Polizeiposten Tiengen (07741/83160) bittet Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, sich zu melden.

