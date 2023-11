Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 231119 - 2101 Frankfurt - Innenstadt: Festnahme von Diebestrio

Frankfurt (ots)

(lo) Gestern Abend (18. November 2023) kam es in der B-Ebene der Konstablerwache und in einem Bekleidungsgeschäft in der Fahrgasse zu einem versuchten Taschendiebstahl und einem Ladendiebstahl. Die Polizei nahm das Tätertrio fest.

Gegen 17.55 Uhr kam es auf der Rolltreppe der B-Ebene der Konstablerwache zu einem versuchten Taschendiebstahl. Nach Zeugenaussagen sollen sich drei Männer um den 79-jährigen Geschädigten positioniert haben. Einer der drei soll in die Jackentasche des älteren Herrn gegriffen und versucht haben, das darin befindliche Mobiltelefon zu entwenden. Dies bemerkte der 79-Jährige, woraufhin alle drei die Flucht ergriffen. Die Flucht "endete" in der Fahrgasse in einem dortigen Bekleidungsgeschäft, wo das diebische Trio erneut zuschlug und Bekleidung im Wert von rund 520 Euro entwendete, während einer der drei Täter, den Verkäufer ablenkte.

Aufgrund der Fahndungsmaßnahmen und der detaillierten Personenbeschreibungen aus dem versuchten Taschendiebstahl konnten die beiden 16- und 17-jährigen Langfinger mit mehreren Kleidungsstücken in der Nähe des Bekleidungsgeschäftes festgenommen werden. Das Trio blieb nicht lange getrennt. Ein Blick in das Geschäft führte zur Festnahme des dritten Täters.

Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen fanden die Beamten bei dem 26-jährigen Tatverdächtigen neben einer als gestohlen gemeldeten Bankkarte auch ein Reizstoffsprühgerät.

Alle drei wohnsitzlosen Tatverdächtigen wurden in die Haftzellen des Polizeipräsidiums gebracht und werden heute dem Haftrichter vorgeführt.

