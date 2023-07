Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Einladung

Veranstaltungshinweis - Uniform-Day Karlsruhe - vier Behörden, unzählige Karrieremöglichkeiten - Infotag am Samstag, 15. Juli 2023 in Karlsruhe

Karlsruhe (ots)

Ein Informationstag mit einer Karriereberatung der besonderen Art findet auf dem Marktplatz Karlsruhe am Samstag, 15. Juli 2023 von 11 bis 17 Uhr statt. Hieran beteiligen sich die Bundeswehr, Bundespolizei, Polizei Baden-Württemberg und der Zoll.

Schülerinnen und Schüler sowie deren Eltern sind herzlich eingeladen, an den Ständen vorbeikommen, Fragen stellen und sich von unseren Beraterinnen und Berater wertvolle Infos für Bewerbung und Auswahlverfahren abzuholen. Wer sich für einen Beruf in Uniform entscheidet, der will nicht einfach nur einen Job machen. Oft übernimmt man damit direkte Verantwortung für unsere Gesellschaft. Eine bewusste Entscheidung, die aufregend, herausfordernd und sinnstiftend für das ganze Leben sein wird. Darum stellen sich vier Behörden erstmals gemeinsam den wichtigen Fragen rund um Bewerbung, Einstieg und Karrieremöglichkeiten bei Bundeswehr, Bundespolizei, Polizei Baden-Württemberg und dem Zoll. Auch Quereinsteiger und Berufswechsler sind willkommen.

