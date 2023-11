POL-F: 231119 2100 Frankfurt - Nordend: Notdurft im Freien verrichtet - Festnahme

Frankfurt (ots) - (lo) In der Nacht zum Sonntag (19.11.2023), gegen 01:15 Uhr, drangen unbekannte Täter auf bislang unbekannte Art und Weise in eine Gaststätte in der Mainzer Landstraße ein. Hier wurde der Keller gewaltsam geöffnet und Bargeld in sechsstelliger Höhe entwendet. Die Täter entkamen unerkannt mit ihrer Beute. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium ...

