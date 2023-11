Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 231120 - 2103 Frankfurt - Sachsenhausen: Geldbörse geraubt

Frankfurt (ots)

(dr) Am frühen Sonntagmorgen (19.11.2023) kam es in der Großen Rittergasse zu einem Straßenraub, bei dem drei Täter die Geldbörse eines 25-Jährigen erbeuteten.

Der Geschädigte hielt sich gegen 05:35 Uhr in Höhe der Großen Rittergasse 108 auf, als ihn plötzlich drei Männer attackierten. Während sie ihn schlugen und traten, entwendeten sie ihm seine Geldbörse mit persönlichen Dokumenten, Bankkarten, mehreren hundert Euro an Bargeld sowie zwei Mobiltelefone. Ein 24-jähriger Mann eilte ihm zur Hilfe, erlitt jedoch selbst einen Faustschlag und durch diesen eine Platzwunde, was eine medizinische Behandlung notwendig machte. Die drei Angreifer entkamen nach der Tat mit der Beute in unbekannte Richtung.

Über die drei geflüchteten Männer ist lediglich bekannt, dass einer von ihnen einen Hut getragen habe, ein anderer eine weiße, dicke Jacke.

Polizeibeamte nahmen im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung am nördlichen Mainufer einen Tatverdächtigen fest, welcher nach Abschluss der Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt wurde. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Tatgeschehen und / oder den Tätern machen können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 / 755 51499 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell