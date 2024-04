Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Verkehrsunfallflucht auf Supermarkt Parkplatz

Mainz-Mombach (ots)

Während des Einkaufs stellte die 49-jährige ihren grauen Jaguar am 08.04.2024 zwischen 10:00 - 10:30 Uhr auf dem Supermarkt Parkplatz in der Rheinallee in Mainz-Mombach ab. Als sie nach dem Einkaufen zurückkam, konnte sie an der Fahrzeugfront einen frischen Unfallschaden feststellen. Der vermeintliche Unfallverursacher entfernte sich von dem Parkplatz ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Aus diesem Grund wurde eine Verkehrsunfallflucht gegen Unbekannt durch die Polizei Mainz 1 aufgenommen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem Unfallhergang oder zu dem Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

