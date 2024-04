Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Sachbeschädigungen an PKW

Winnweiler (Donnersbergkreis) (ots)

Am Freitagabend wurden im Ortsteil Hochstein zwei geparkte PKW mutwillig beschädigt. Ein schwarzer Mercedes wurde auf der Fahrerseite über die komplette Länge zerkratzt und an einem weißen BMW stellte die Eigentümerin hinten rechts einen Lackkratzer von etwa 20 Zentimetern fest. Die beiden beschädigten Fahrzeuge waren im Bereich einer Gaststätte in der Alsenzstraße unmittelbar hintereinander in Längsaufstellung geparkt. Der Tatzeitraum dürfte zwischen 20 und 22:30 Uhr gelegen haben. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.

Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu Personen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 06361 / 917-0. |pirok

