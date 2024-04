Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Körperverletzungsdelikt am Bahnhof

Kusel (ots)

Am Donnerstag meldet gg. 20.30 Uhr ein Zeuge eine Auseinandersetzung zwischen sechs Personen am Bahnhof in Kusel. Der Täter habe laut dem Anrufer mit Steinen nach einer Jugendgruppe geworfen. Hierbei könnte der Täter ein rothaariges Mädchen getroffen haben. Die Ju-gendlichen rannten in Richtung "Hollerstraße" davon und waren bei Sachver-haltsaufnahme nicht mehr vor Ort. Der Täter konnte bei Eintreffen der Streife ermittelt werden. Die Polizeiinspektion Kusel sucht die Beteiligten und Zeugen, welche von dem Vorfall betroffen waren oder diesen beobachtet haben könnten. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kusel unter der Tel.: 06381/919-0 bzw. per E-Mail unter pikusel@polizei.rlp.de entgegen. |pikus

