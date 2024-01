Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall an Bahnübergang mit leicht verletzter Person

Fußgönheim (ots)

Am Dienstag, den 16.01.2024, kam es gegen 08:10 Uhr am Bahnübergang der L 454 / Bahnhofstraße in Fußgönheim zu einem Zusammenstoß zwischen einer durchfahrenden Rhein-Haardt-Bahn und einer den Bahnübergang querenden 27-jährigen PKW-Führerin, welche hierbei glücklicherweise nur leicht verletzt wurde. Durch den Zusammenstoß wurde die Straßenbahn aus den Schienen gehoben und musste mittels Kran wiedereingesetzt werden. Der PKW musste ebenfalls, aufgrund Totalschadens, aus dem Gleisbett unter Zuhilfenahme eines Krans geborgen werden. Sieben Fahrgäste innerhalb der Straßenbahn erlitten einen leichten Schock, mussten aber medizinisch nicht behandelt werden. Der Bahn- wie auch Straßenverkehr war in diesem Bereich für mehrere Stunden voll gesperrt. Die Ermittlungen zur genauen Ursache für den Zusammenstoß dauern an. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach aktuellem Kenntnisstand auf 80.000 - 130.000EUR.

