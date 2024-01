Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Mehrere Ladendiebstähle begangen und Betäubungsmittel mitgeführt

Speyer (ots)

Am gestrigen Montag, gegen 16 Uhr betrat ein 20-jähriger Mann mit einem weiteren unbekannten Mann ein Kaufhaus in der Maximilianstraße. Dort nahmen sie insgesamt sechs Flaschen von hochwertigem Parfüm an sich und verließen das Geschäft ohne diese zu bezahlen. Eine Streife traf den 20-Jährigen im Nahbereich an und führte eine Personenkontrolle mit ihm durch. Bei der Durchsuchung seiner Kleidung und der mitgeführten Sachen fanden die eingesetzten Beamten neben zwei Flaschen des entwendeten Parfüms auch diverse neue Kleidungsstücke, welche zuvor aus zwei verschiedenen Bekleidungsgeschäften in der Maximilianstraße entwendet wurden. Zudem hatte der Mann noch eine geringe Menge Haschisch bei sich. Die gefundenen Sachen wurden sichergestellt, das Diebesgut wurde wieder an Mitarbeiter der betroffenen Geschäfte ausgehändigt. Der Gesamtwert der gestohlenen Gegenstände beläuft sich auf über 1000 Euro. Der 20-Jährige wurde im Anschluss für weitere Maßnahmen zur Dienststelle verbracht. Angaben zu seinem Kompagnon machte er nicht. Die Ermittlungen dauern an.

