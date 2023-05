Polizeipräsidium Ravensburg

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Unbekannter macht sich an Wohnmobil zu schaffen

Ein Unbekannter hat sich am Montagabend zwischen 18 Uhr und 18.45 Uhr an einem Wohnmobil zu schaffen gemacht, das auf einem Parkplatz in der Straße "In der Au" abgestellt war. Der Täter beschädigte eine Scheibe des Fahrzeugs und wollte sich so offensichtlich Zutritt zum Inneren des Wohnmobils verschaffen. Mit seinem Vorhaben scheiterte er jedoch, sodass er lediglich den Sachschaden in noch unbekannter Höhe zurückließ. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt wegen des versuchten Einbruchs und nimmt in diesem Zusammenhang Hinweise von etwaigen Zeugen unter Tel. 07571/104-0 entgegen.

Sigmaringen

Polizei ermittelt wegen Unfallflucht gegen Autofahrerin

Wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle ermittelt das Polizeirevier Sigmaringen gegen eine 76 Jahre alte Autofahrerin, die am Montagnachmittag in einem Parkhaus in der Hohenzollernstraße einen anderen Pkw beschädigt hat. Die Frau touchierte einen geparkten Wagen beim Ausparken und fuhr anschließend davon, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen beobachteten den Unfall jedoch und verständigten die Polizei, die die Halterin nachträglich mit dem Vorwurf konfrontierte. Der beim Verkehrsunfall insgesamt entstandene Sachschaden wird auf rund 8.000 Euro beziffert. Die Seniorin muss nun mit einer Anzeige bei der Staatsanwaltschaft rechnen.

Bad Saulgau

Versuchter Einbruch - Polizei bittet um Hinweise

In der Nacht von Sonntag auf Montag wollten bislang Unbekannte die Eingangstüre eines Tabakladens in der Hauptstraße aufhebeln. Die Täter scheiterten jedoch und mussten unverrichteter Dinge flüchten. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Personen, die im Zusammenhang mit dem Einbruchsversuch verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und zur Klärung der Tat beitragen können, werden gebeten, sich unter Tel. 07581/482-0 auf dem Polizeirevier Bad Saulgau zu melden.

Ostrach

Alkoholisiert am Steuer

Mit deutlich über 0,5 Promille hat sich ein 64 Jahre alter Autofahrer hinter das Steuer seines Wagens gesetzt, den Beamte des Polizeireviers Bad Saulgau am Montagmorgen in der Sigmaringer Straße kontrolliert haben. Bei der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit stellten die Polizisten schnell fest, dass der Mann deutlich nach Alkohol roch und führten mit ihm einen Alkoholvortest durch. Der 64-Jährige musste seinen Pkw daraufhin stehen lassen und auf dem Polizeirevier einen gerichtsverwertbaren Alkoholtest durchführen. Ihn erwartet nun ein mehrmonatiges Fahrverbot und ein empfindliches Bußgeld.

