Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Kinder setzen Mülleimer in Brand

Unbekannte Kinder haben Montag gegen 14.30 Uhr im Bereich der Mörikestraße Papier angezündet und damit einen öffentlichen Mülleimer in Brand gesetzt. Eine Zeugin konnte das Feuer mit einer Wasserflasche rasch löschen, die Kinder im Alter von etwa 8 bis 9 Jahren ergriffen die Flucht. An der Mülltonne entstand geringer Sachschaden. Die Polizei Friedrichshafen ermittelt wegen Sachbeschädigung und nimmt Hinweise unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Friedrichshafen

Auto-Lack zerkratzt

Den Lack eines auf dem öffentlichen Parkplatz des Freizeitgeländes Manzell abgestellten Pkw hat ein Unbekannter am Samstag zwischen 17.45 Uhr und 19 Uhr zerkratzt. Der Sachschaden wird auf rund 4.000 Euro beziffert. Die Polizei Friedrichshafen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise zum Täter geben können, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Neukirch

Radfahrer bei Sturz schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat sich ein 62 Jahre alter Mann zugezogen, als er am Montag gegen 14.15 Uhr mit seinem Rad gestürzt ist. Der Radler war auf der abschüssigen Straße "Summerau" offenbar mit hoher Geschwindigkeit unterwegs und verlor mutmaßlich aufgrund eines Schlaglochs in der Fahrbahn die Kontrolle über sein Rad. Er kam zu Fall und zog sich trotz eines getragenen Radhelms unter anderem erhebliche Kopfverletzungen zu. Der 62-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht.

Deggenhausertal

Rollerfahrer bei Unfall verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Montag gegen 15.30 Uhr in der Roggenbeurer Straße hat sich ein 62 Jahre alter Motorroller-Fahrer leicht verletzt. Ein 53-jähriger BMW-Lenker fuhr von einem Parkplatz auf die Straße und übersah dabei den von rechts kommenden Zweiradfahrer. Der 62-Jährige musste stark abbremsen und verhinderte dadurch mutmaßlich einen Zusammenstoß mit dem Wagen, stürzte jedoch bei dem Manöver. An seinem Roller entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Salem

Mann bei Badeunfall verunglückt

Bei einem Badeunfall im Schlosssee ist am Montagabend ein 28-jähriger Tourist verstorben. Nachdem der Mann gegen 17 Uhr zum Schwimmen in den Badesee gegangen und nach rund zwei Stunden nicht zurückgekehrt war, verständigten die Angehörigen die Rettungskräfte. Im Rahmen eines großangelegten Sucheinsatzes, bei dem neben dem DLRG auch der Rettungsdienst samt Hubschrauber, die Freiwilligen Feuerwehren Salem und Frickingen sowie die Polizei eingebunden waren, konnte der 28-Jährige am späten Abend unter der Wasseroberfläche aufgefunden und geborgen werden. Für ihn kam jede Hilfe zu spät, ein Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen.

Meersburg

Trickdiebstahl - Kasse geplündert

Unbekannte Diebe haben am Sonntag gegen 14.30 Uhr Bargeld aus der Kasse eines Geschäfts in der Steigstraße gestohlen. Während ein Täter die Verkäuferin ablenkte und sich beraten ließ, schauten sich seine drei Komplizen im Verkaufsraum um. Nachdem die vier Unbekannten das Geschäft abrupt verließen, ohne etwas zu kaufen, bemerkte die Angestellte, dass die Kasse offenstand und das darin befindliche Geld in Höhe eines dreistelligen Euro-Betrags gestohlen worden war. Einer der Tatverdächtigen wird als 30 bis 35 Jahre alt, circa 170 cm groß und untersetzt beschrieben. Laut der Verkäuferin hatte er ein südländisches Erscheinungsbild und trug einen weißen Jogginganzug und ein weißes Cappy. Die Polizei Überlingen hat die Ermittlungen wegen des Trickdiebstahls aufgenommen und bittet Personen, die Hinweise zu den Männern geben können, sich unter Tel. 07551/804-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell