Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Einbruch in Einfamilienhaus

Altrip (ots)

Während die Bewohner eines Wohnhauses in der Albert-Schweitzer-Straße nicht zuhause waren, verschaffte sich eine unbekannte Täterschaft vermutlich am Sonntagabend durch das Aufhebeln eines Fensters und einer Tür gewaltsam Zutritt in das Wohnhaus. Dort wurden dann diverse Schränke und Schubladen geöffnet und durchwühlt. Aus diesen wurde der Familie schließlich Silberschmuck sowie Bargeld entwendet. Hinweise zu verdächtigen Personen oder sonstigen sachdienlichen Hinweisen könnten unter der Telefonnummer 06235 - 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) mitgeteilt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell