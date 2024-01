Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrskontrollen mit Folgen

Speyer (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 01:30 Uhr wurde eine 25-jährige PKW-Fahrerin in der Landauer Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei händigte die Speyerin einen Führerschein aus einem nicht EU-Staat aus. Da die Fahrerin bereits länger als ein halbes Jahr in Deutschland wohnhaft ist, hätte sie diesen jedoch in einen EU-Führerschein umschreiben lassen müssen. Daher erwartet die 25-jährige nun ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Um eine Weiterfahrt zu verhindern, wurde der Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Weiterhin wurde am Sonntag gegen 14 Uhr ein E-Scooter welcher widerrechtlich in der Fußgängerzone fuhr, einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Verkehrskontrolle konnte zudem festgestellt werden, dass der E-Scooter keinen erforderlichen Versicherungsschutz hat. Gegen den 27-jährigen Fahrer aus Speyer wurde ein Strafverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet. Um eine Weiterfahrt zu verhindern, wurde der E-Scooter des 27-jährigen sichergestellt

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell