Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Fahrrad geraubt

Speyer (ots)

Am gestrigen Samstag, gegen 19:50 Uhr, schob der 17-jährige Geschädigte sein schwarzes Mountainbike der Marke "Cube" auf dem Gehweg der Lindenstraße in Speyer. Eine Gruppe von drei männlichen Jugendlichen sprach den Geschädigten an und raubte ihm das Fahrrad. Im Verlauf der Tat wurde der Geschädigte von hinten umklammert und weggezogen - er blieb jedoch unverletzt. Ein 16-jähriger Tatverdächtiger konnte im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung festgestellt und zur Dienststelle verbracht werden. Er wurde nach Durchführung einer erkennungsdienstlichen Behandlung an einen Familienangehörigen überstellt. Die beiden anderen Tatverdächtigen und das Fahrrad konnten zunächst nicht festgestellt werden. Die Ermittlungen dauern an.

Wer hat zum oben genannten Zeitpunkt an der Tatörtlichkeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht, kann Täterhinweise oder sonstige sachdienliche Hinweise geben? Wer hat ein möglicherweise herrenloses "Cube"-Mountainbike gesehen? Die Polizei bittet Zeugen um Mitteilung an Tel. 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de

