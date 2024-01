Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Einbruch ins Edith-Stein-Haus

Altrip (ots)

In der Nacht vom 12.01.2024 auf den 13.01.2024 drangen Unbekannte gewaltsam in das Edith-Stein-Haus in der Parkstraße ein. In dem Gemeindehaus wurden diverse Türen aufgebrochen. Nach bisherigen Ermittlungen wurde eine geringe Anzahl an elektronischen Geräte entwendet. Der Gesamtschaden beträgt etwa 2.500 Euro. Zeugen, die Hinweise zu dem Tatgeschehen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter der 06235 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

