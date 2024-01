Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Sachbeschädigung an PKW

Speyer (ots)

Am gestrigen Sonntag im Zeitraum von 01:00 bis 10:00 Uhr zerstörte ein unbekannter Täter die Heckscheibe eines PKW. Dieser war im Tatzeitraum am St.-Guido-Stifts-Platz abgestellt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 800 EUR geschätzt. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Wer hat zum oben genannten Zeitpunkt an der Tatörtlichkeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht, kann Täterhinweise oder sonstige sachdienliche Hinweise geben? Die Polizei bittet Zeugen um Mitteilung an Tel. 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell