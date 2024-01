Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Sachbeschädigung an öffentlichem Bücherschrank

Speyer (ots)

Bereits in der Zeit vom 10.01. gegen 16 Uhr auf den 11.01.2024, gegen 9:30 Uhr besprühten unbekannte Täter ein öffentliches "Bücherhaisl" auf dem Berliner Platz mit einer unbekannten weißen Pulversubstanz. Dadurch beschädigten sie die darin befindlichen Bücher teilweise bis zur Unbrauchbarkeit. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 200 Euro.

Wer hat im genannten Zeitraum in der Nähe des Berliner Platzes verdächtige Wahrnehmungen gemacht, kann Täterhinweise oder sonstige sachdienliche Hinweise geben? Die Polizei bittet Zeugen um Mitteilung an Tel. 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de

