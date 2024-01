Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Diebstahl aus PKW

Speyer (ots)

Im Zeitraum zwischen dem 12.01., gegen 18:30 Uhr bis 15.01.2024, gegen 7:30 Uhr verschafften sich unbekannte Täter zunächst Zugang zu einem Firmengelände in der Straße Am Neuen Rheinhafen. Anschließend öffneten sie mit einem unbekannten Werkzeug die Fensterscheibe eines Transporters der Marke Mercedes-Benz und entwendeten aus diesem das Lenkrad, den Schaltknauf und den Bordcomputer. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 7000 Euro.

Wer hat im genannten Zeitraum in der Nähe der Firma WPD Wartungs- und Prüfungsdienst GmbH verdächtige Wahrnehmungen gemacht, kann Täterhinweise oder sonstige sachdienliche Hinweise geben? Die Polizei bittet Zeugen um Mitteilung an Tel. 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell