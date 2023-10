Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Bettelbetrüger unterwegs

Dahn (ots)

Am Donnerstag, zwischen 15:00 und 16:00 Uhr, wurde eine Frau nach ihrem Einkauf in einem Supermarkt, An der Reichenbach, von einem angeblich stummen Mann angebettelt. Er hielt ein wohl selbst erstelltes Spendenblatt vor und gab zu verstehen, dass er Spenden sammele. An diesem Nachmittag gingen noch mehrere ähnliche Meldungen bei der Polizei ein. Nahbereichsfahndungen verliefen negativ. Wahrscheinlich nutzten zwei Männer einen grünen VW Passat mit polnischer Zulassung. Täterbeschreibung des "stummen" Bettlers: Circa 25 Jahre, schwarzer Bart, schwarze Haare, südosteuropäischer Phänotyp.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

pdps

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell