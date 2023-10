POL-PDPS: Zwei Container "Im Handschuhteich" aufgebrochen

Zweibrücken (ots) - Zeit: 24.10.2023, 05:30 Uhr Ort: Zweibrücken, Birkhausen SV: Durch einen aufmerksamen Verkehrsteilnehmenden wurde am Dienstagmorgen ein Fahrzeug gemeldet, welches in unsicherer Fahrweise geführt wird. Der PKW konnte im Folgenden im Bereich der Birkhausen angetroffen und kontrolliert werden. In der sich anschließenden Kontrolle konnte eine alkoholische Beeinflussung (2,57 Promille) beim ...

