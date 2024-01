Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Diebstahl von Lebensmitteln

Speyer (ots)

Am Montag, kurz vor 17 Uhr beobachtete der Filialleiter eines Lebensmitteldiscounters in der Tullastraße einen 22-jährigen Mann, der sich diverse Lebensmittel in seine Jacke steckte und anschließend den Kassenbereich passierte, ohne diese zu bezahlen. Anschließend wurde die Polizei verständigt. Die eingesetzten Beamten fanden bei dem 22-Jährigen mehrere Lebensmittel aus dem Sortiment des Lebensmitteldiscounters, sowie weitere Lebensmittel und Socken, welche von einem Diebstahl aus einem Supermarkt stammen könnten. Die Ermittlungen dahingehend dauern an. Der Mann wurde für weitere Maßnahmen zur Dienststelle verbracht.

