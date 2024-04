Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Einbruch in Einfamilienhaus, Täter flüchtet mit Beute - Zeugen gesucht!

Winnweiler (Donnersbergkreis) (ots)

Als Bewohner eines Einfamilienhauses in der Dresdner Straße in Winnweiler am Donnerstagabend gegen 22 Uhr nach Hause kamen, mussten sie mit Schrecken feststellen, dass in ihr Wohnhaus eingebrochen worden war. Der unbekannte Täter musste sich viel Zeit gelassen haben, das gesamte Haus zu durchwühlen und im Garten einen Würfeltresor aufzubrechen. Er erbeutete zahlreiche Wertgegenstände. Der Gesamtschaden kann noch nicht exakt beziffert werden, dürfte aber wenigstens über fünftausend Euro liegen. Nur kurze Zeit nach der Feststellung durch die Geschädigten bemerkte ein Nachbar auf seinem Grundstück eine männliche Person, die über einen Zaun sprang und das Weite suchte. Der Mann wird auf 175-180cm geschätzt, trug einen schwarzen Kapuzenpullover und einen schwarzen Rucksack. Eine eingeleitete Fahndung verlief erfolglos. Die Polizei Rockenhausen sucht weitere Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben./pirok

