Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Mehrere Tonnen Buntmetall entwendet - Zeugen gesucht

Ramstein/Landstuhl (ots)

Nachdem es bereits von Samstag auf Sonntag zu einem Diebstahl von mehreren Kupferkabeltrommeln in einem Außenlager der August-Süßdorf-Straße in Ramstein kam, wurde nun festgestellt, dass auch aus einer Lagerhalle in der Raiffeisenstraße mehrere Tonnen Kupferkabel entwendet wurden. Letzteres dürfte sich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ereignet haben. Die Täter gelangten jeweils unberechtigt und durch Beschädigung von Zaun- bzw. Gittervorrichtungen auf die Firmengelände. Der Gesamtschaden dürfte sich auf einen hohen fünfstelligen Betrag beziffern. Sollte es zu verdächtigen Wahrnehmungen an den in Frage stehenden Tatzeiten gekommen sein, so bittet die Polizei Landstuhl um Hinweise unter der Telefon-Nummer 06371-805 1850.|pilan-wi

