Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Einbrecher auf Kneipentour

Kusel (ots)

Ein Einbrecher ist am frühen Morgen des Ostermontages in zwei Kneipen eingebrochen und hat dabei hohen Sachschaden hinterlassen.

Der noch unbekannte Täter verschaffte sich in Lokalen in der Bahnhofstraße und der Ringstraße gewaltsam Zutritt, indem er jeweils ein Fenster aufbrach. Bei geringer Beute hinterließ er einen Sachschaden im vierstelligen Bereich. Die Ermittler leiteten Strafverfahren ein und sicherten Spuren an beiden Tatorten. Der Tatzeitraum für das Objekt in der Ringstraße konnte auf die Zeit zwischen 05:20 Uhr und 09:45 Uhr eingegrenzt werden. Die Polizei bittet daher um Hinweise: Wem ist in diesem Zeitraum etwas Verdächtiges im Umfeld aufgefallen? Wer kann Angaben machen, die zur Ermittlung des Täters füh-ren können? Zeugen werden gebeten, sich unter 06381/919-0 oder per E-Mail an pi-kusel@polizei.rlp.de zu melden.|pikus

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell