Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Diebstahl eines PKW

Ramstein-Miesenbach (ots)

Zu einem PKW - Diebstahl kam es im Zeitraum 29. März 2024 - 31. März 2024 in der Miesenbacher Straße. Das geparkte schwarze Audi A4 Cabriolet mit Zulassungskennzeichen Kusel wurde durch einen bisher unbekannten Täter entwendet. Auffällig sind die beigefarbenen Ledersitze. Zeugen, die etwas gesehen haben oder denen der entwendete PKW an anderer Stelle aufgefallen ist, werden gebeten, sich mit der Polizei in Landstuhl in Verbindung zu setzen. |pilan

