Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Versuchter Diebstahl aus Geräteschuppen

Obermoschel (Donnersbergkreis) (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag hat ein unbekannter Täter in der Windenstraße versucht aus einem in unmittelbarer Nähe zum Wohnhaus gelegenen Geräteschuppen eine Gasflasche zu entwenden. Der Täter ließ beim Erblicken einer Überwachungskamera von seinem Vorhaben ab und flüchtete von der Tatörtlichkeit. Der Täter führte bei der Tatausführung einen Rucksack mit sich. Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu Personen oder Fahrzeugen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 06361 / 917-0. |pirok

