Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 231226 - 2224 Frankfurt - Altstadt: Straßenraub

Frankfurt (ots)

(dr) Am Sonntagvormittag (24. Dezember 2023) kam es in der Berliner Straße zu einem Straßenraub, bei dem unbekannter Mann einem 78-Jährigen dessen Mobiltelefon gewaltsam entwendete.

Der Geschädigte hielt sich gegen 09:30 Uhr in der Berliner Straße auf und ging in Richtung Willy-Brandt-Platz. Währenddessen hielt er sein Mobiltelefon an sein Ohr, als ihn plötzlich jemand von hinten attackierte und ihm einen Schlag auf den Hinterkopf gab. Der unbekannte Angreifer entriss ihm sein Eigentum und flüchtete anschließend in Richtung Paulsplatz. Der 78-Jährige, welcher leicht verletzt wurde, begab sich zunächst nach Hause und verständigte dann die Polizei.

Über den Täter ist bekannt, dass es sich um einen etwa 180 cm großen Mann mit athletischer Figur gehandelt haben soll, welcher zur Tatzeit eine schwarze Mütze und schwarze Kleidung trug. Der Unbekannte raubte dem Geschädigten ein Smartphone der Marke "Huawei" im Wert von ca. 300 Euro.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Täter machen können, sich bei der Frankfurter Polizei unter der Rufnummer 069 / 755 - 10100 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

