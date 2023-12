POL-F: 231224 - 2221 Frankfurt - Praunheim: Junger Mann leistet Widerstand

Frankfurt (ots) - (dr) Ein 16-Jähriger nahm am Samstag (23.12.2023) in Griesheim die Beine in die Hand, als er die Polizei erblickte. Auf seiner Flucht wurde dann auch schnell der Grund für sein Verhalten klar. Er hatte Rauschgift einstecken, das er nun "loswerden" wollte. Eine aufmerksame Streife des 16. Polizeireviers bemerkte gegen 14:10 Uhr drei Personen in der ...

mehr