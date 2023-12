Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 21.12.2023

- Liebenburg

Auf der L 500 in Höhe Heimerode ereignete sich am Donnerstagvormittag ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem drei Beteiligte verletzt wurden.

Ein 77-jähriger Mann fuhr mit seinem Citroen gegen 9.30 Uhr von Liebenburg Richtung Othfresen. In Höhe Heimerode geriet er aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr, wo er mit dem ihm entgegenkommenden Hyundai einer 72-jährigen Frau vermutlich seitlich kollidierte. Nach dem Zusammenstoß kam der 77-Jährige mit seinem Pkw im linksseitigen Graben zum Stehen. Der Hyundai wiederum stieß nach dem Zusammenprall gegen einen hinter dem Citroen ebenfalls in Richtung Othfresen fahrenden Dacia einer 66-jährigen Verkehrsteilnehmerin.

Die drei Unfallbeteiligten, alle aus dem Bereich Liebenburg, wurden verletzt und vor dem Transport ins Krankenhaus zunächst durch den Rettungsdienst vor Ort medizinisch versorgt.

An den beteiligten Fahrzeugen entstand nach aktuellem Ermittlungsstand Totalschaden. Die Schadenshöhe wird auf 30.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme und zur Reinigung der Fahrbahn musste die L 500 in beiden Fahrtrichtungen bis etwa 12 Uhr gesperrt werden.

