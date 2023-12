Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg/ Polizeistation Vienenburg:

Goslar (ots)

Entwendung von ca. 75 km Kupferkabel in Westerode: Im Zeitraum vom 11.12.2023 00:00 Uhr bis zum 19.12.2023 09:00 Uhr gelangten unbekannte Täter durch Auftrennen eines Stabmattenzaunfeldes auf das Gelände eines Solarparks in Westerode. Anschließend entwendeten die unbekannten Täter ca. 75 km ummantelte, verzinnte Kupferkabel. Nach Ersteinschätzung beläuft sich der Schaden auf circa 200.000EUR.

Zeugen des Diebstahles werden gebeten sich bei der Polizei Bad Harzburg unter der Telefonnummer 05322/55480 oder per E-Mail unter der E-Mail-Adresse poststelle@pk-bad-harzburg.de zu melden

Versuchte Hehlerei und Führen eines E-Scooters im öffentlichen Verkehrsraum unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln:

In der Schreibhauer Straße in Bad Harzburg konnte am 20.12.2023 gegen 19:20 Uhr im Rahmen einer Ermittlung ein Beschuldigter festgestellt werden, der einen entwendeten E-Scooter im öffentlichen Verkehrsraum führte, um diesen in der Folge zu verkaufen. Im Rahmen dessen konnte festgestellt werden, dass der Beschuldigte unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht.

Eine Blutprobe wurde dem Beschuldigten entnommen. Die entsprechenden Strafverfahren wurden dazu eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell