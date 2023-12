Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Bad Harzburg

Goslar (ots)

- Versuchter Wohnungseinbruch

Zu einem Wohnungseinbruch der sich zur Tageszeit am Dienstag zwischen 16 Uhr und 16:20 Uhr in der Straße Am Breitenberg ereignete, sucht die Polizei Zeugen. Nachdem der bislang unbekannte Täter eine Terrassentür aufhebelte und das Wohnhaus betrat, wurde eine Alarmanlage ausgelöst. Der Täter ließ von seinem weiteren Vorhaben ab und entfernte sich. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Bad Harzburg unter der Telefonnummer 05322/5548-0 entgegen.

i.A. Frischemeier, POK

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell